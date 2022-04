https://it.sputniknews.com/20220411/india-incidente-in-funivia-un-morto-e-3-feriti-gravi-40-persone-ancora-bloccate-nelle-cabine-15871895.html

India, incidente in funivia, un morto e 3 feriti gravi, 40 persone ancora bloccate nelle cabine

In India per cause ancora da accertare 40 persone sono bloccate da ieri sulle cabine di una funivia, nello stato del Jharkhand, mentre il bilancio... 11.04.2022, Sputnik Italia

È di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri nello Stato di Jharkhand, in India, che ha visto coinvolte alcune cabine di una funivia. La protezione civile è al lavoro da ieri sul posto, ma è previsto l'intervento dell'esercito, dato che le cabine sono bloccate a vari metri dal suolo.40 persone sono ancora bloccate a mezz'aria. Intervento che si annuncia complicato, dato che la cabina ondeggia ad altezza elevata e i turisti sono distribuiti su varie cabine della linea. Si ipotizza per questo l'intervento di elicotteri, mentre la protezione civile indiana sta nel frattempo distribuendo ai civili bloccati cibo e acqua, in attesa dell'intervento dell'esercito.

