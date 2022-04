https://it.sputniknews.com/20220411/francia-parlamento-allarmato-per-minaccia-allagricoltura-dovuta-alle-sanzioni-15871742.html

Francia, parlamento allarmato per minaccia all’agricoltura dovuta alle sanzioni

Gli agricoltori francesi saranno costretti ad una riduzione della produzione a causa della carenza di fertilizzanti azotati il prossimo anno. Lo riporta il... 11.04.2022, Sputnik Italia

"I produttori europei di soluzioni di azoto dipendono dal gas, il cui costo ha raggiunto livelli record dopo le sanzioni dell'UE contro la Russia", ha spiegato il politico.Secondo questi, la mancanza di fertilizzanti può comportare un cambiamento delle colture, una riduzione della produzione, e una diminuzione della qualità delle piante, con gravi conseguenze per l'agricoltura in generale.I paesi occidentali hanno annunciato nuove sanzioni dopo l'inizio di un'operazione speciale della Russia in Ucraina. Le restrizioni hanno interessato principalmente il settore bancario e l'offerta di prodotti ad alta tecnologia. Gli appelli a ridurre la dipendenza dalle risorse energetiche russe sono diventati più forti e molte aziende hanno annunciato la cessazione delle attività in Russia.Il Cremlino ha definito queste misure una guerra economica, nei confronti della quale tuttavia la Russia sarebbe pronta ad affrontarne le conseguenze. La Banca di Russia adotta misure per stabilizzare la situazione sul mercato dei cambi; i pagamenti per le forniture di gas a paesi ostili sono stati definiti in rubli. Gazprombank aprirà conti speciali in valuta e rubli per gli acquirenti stranieri, che potranno trasferire fondi sul primo conto nella valuta specificata nel contratto, dopodiché la banca lo venderà alla borsa di Mosca, dove infine avverranno gli accordi con il fornitore di gas.

