Finlandia e Svezia potrebbero chiedere l'adesione alla NATO entro l'estate

Washington prevede che la NATO aumenterà da 30 a 32 stati membri a causa dell'impatto del conflitto Russia-Ucraina sui vicini, comprese le mosse di Mosca che sono state bollate come un "enorme errore strategico", secondo un nuovo rapporto del Times. Secondo quanto riferito sul quotidiano britannico, la Finlandia dovrebbe prendere una decisione in merito entro giugno, mentre la Svezia annuncerà la sua posizione più avanti questa estate. "La Russia non è il vicino che pensavamo fosse", ha detto sabato la premier finlandese Sanna Marin, sottolineando che una decisione in merito a una domanda di adesione alla NATO deve essere presa "in modo completo, ma rapido". A sua volta, la primo ministro svedese Magdalena Andersson ha affermato che Stoccolma manterrà una mente aperta riguardo alla possibile adesione alla NATO. Allo stesso tempo, il paese è nel mezzo di una revisione della politica di sicurezza che ha la precedenza e dovrebbe concludersi entro la fine di maggio. I sentimenti anti-russi sono cresciuti in entrambe le nazioni con il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg che ha preparato circa 40.000 soldati sotto il suo comando sul fianco orientale dell'Europa. Secondo quanto riferito, l'aumento rappresenta un incremento di potenziale di dieci volte rispetto a prima del 24 febbraio, quando la Russia ha iniziato le sue operazioni in Ucraina. Stoltenberg ha detto al Sunday Telegraph che le forze saranno riposizionate per prevenire un'ulteriore espansione o invasione. Il Segretario generale della NATO ha affermato che tale posizionamento sarà "una nuova normalità per la sicurezza europea". Venerdì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato a Sky News che i paesi nordici dovrebbero ricordare l'obiettivo della deterrenza reciproca. "Tutto riguarda la deterrenza reciproca e se una parte - e consideriamo la NATO come una parte - fosse più potente dell'altra, specialmente in termini di armi nucleari, allora sarà considerata una minaccia per l'intera architettura della sicurezza e ci porterà a dover prendere misure aggiuntive”, ha detto Peskov.

