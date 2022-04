https://it.sputniknews.com/20220411/financial-times-nellue-nessuna-posizione-comune-sul-petrolio-russo-15871383.html

Financial Times: nell'Ue nessuna posizione comune sul petrolio russo

Financial Times: nell'Ue nessuna posizione comune sul petrolio russo

I paesi dell'UE non hanno ancora sviluppato una posizione unificata sulla questione dell'abbandono del petrolio russo, scrive il Financial Times, citando una... 11.04.2022, Sputnik Italia

ue

politica

economia

petrolio

dichiarazioni

mondo

russia

cremlino

vladimir putin

ucraina

Secondo quanto dichiarato dal Financial Times citando una fonte, alcuni membri dell'UE non vogliono rifiutare le importazioni di vettori energetici russi, poiché si tratta di una "questione tecnicamente e politicamente difficile" per gli stessi. Come rileva lo stesso, oltre all'Ungheria, che non sostiene il divieto di importazione di petrolio russo, ci sono altri paesi europei i cui politici ritengono che tali misure porteranno a un aumento ancora maggiore dei prezzi dell'energia, prezzi che a marzo sono aumentati di 45 % rispetto all'anno precedente.Diversi funzionari europei hanno espresso l'idea di imporre tariffe sul petrolio russo in cambio del divieto delle sue importazioni, osserva il quotidiano.La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".In risposta sono stati messe in campo da parte degli Stati Uniti e dei Paesi dell'Unione europea varie misure di sanzioni contro la Federazione Russa. Si attende per la giornata di oggi l'incontro tra i ministri degli Esteri dei Paesi dell'Unione che vedrà, tra i vari temi trattati, anche ulteriori sanzioni da attuare nei confronti della Russia, in risposta all'operazione militare speciale in atto in Ucraina.

russia

ucraina

donbass

ue, politica, economia, petrolio, dichiarazioni, mondo, russia, cremlino, vladimir putin, ucraina, donbass