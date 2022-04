https://it.sputniknews.com/20220411/elezioni-in-francia-allarme-sollevato-da-enrico-letta-se-vince-la-le-pen-europa-a-pezzi-15872630.html

Elezioni in Francia, allarme sollevato da Enrico Letta: se vince la Le Pen Europa a pezzi

Tuona su queste elezioni il segretario Dem Enrico Letta: se dovesse vincere Marine Le Pen, sarebbe una catastrofe per l'Europa. Rischio di populismo in tal... 11.04.2022, Sputnik Italia

Il segretario dei Dem, Enrico Letta, commenta con entusiasmo il primo passaggio elettorale nel Paese d'oltralpe, sottolineando come queste elezioni presidenziali 2022 abbiano favorito, in uno scontro tra europeisti e sovranisti, i primi, leggasi il partito di Macron. Allo stesso tempo però, il leader dei Democratici lancia un allarme, relativo al rischio rappresentato dal populismo:Conclude con una dichiarazione dai toni accesi, arrivando a lambire anche la crisi in corso in Ucraina e menzionando il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, citato da l'Huffington Post:Macron e la Le Pen si sfideranno al ballottaggio previsto per la giornata del prossimo 24 aprile.

