Di Stefano: entro il prossimo inverno l'Italia sostituirà i due terzi del gas importato dalla Russia

Di Stefano: entro il prossimo inverno l'Italia sostituirà i due terzi del gas importato dalla Russia

11.04.2022

2022-04-11

L'Italia sarà in grado di sostituire i due terzi del gas naturale che ora importa dalla Russia entro la fine del prossimo inverno, ha affermato il viceministro degli Esteri Manlio Di Stefano.Di Stefano, che presiede la commissione interministeriale per l'energia, ha toccato anche il tema più spesso sollevato del cosiddetto presunto “ricatto del gas”.Nell'ultimo mese e mezzo il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, accompagnato dal capo del gruppo petrolifero e del gas Eni Claudio Descalzi, ha visitato Algeria, Qatar, Congo, Mozambico, Angola e Azerbaigian, dove ha cercato di aumentare le forniture di gas naturale alla volta dell'Appennino italiano. Domenica, ha detto che il primo ministro Mario Draghi avrebbe firmato oggi importanti accordi ad Algeri per quanto riguarda le nuove forniture di gas dal Paese africano.Di Stefano ha anche sottolineato l'importanza di "riaprire il canale di dialogo con la società russa per mantenerla vicina all'Europa quando la crisi sarà terminata", ricordando allo stesso tempo che "la stessa ha un enorme potenziale militare, e quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti".Parlando del prossimo eventuale ritorno dell'ambasciata italiana nella capitale ucraina, il viceministro ha sottolineato: "Siamo stati l'ultimo Paese a lasciare Kiev e spero che saremo i primi a tornarci". Al riguardo, ha sottolineato lo stretto coordinamento tra il ministero degli Esteri ed i servizi di intelligence nazionali, che deve garantire "la sicurezza assoluta".La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine e, a partire dal 25 marzo, hanno completato i compiti principali della prima fase: hanno ridotto significativamente il potenziale di combattimento dell'Ucraina. L'obiettivo principale definito dal dipartimento militare russo è la liberazione del Donbass.

