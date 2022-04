https://it.sputniknews.com/20220411/covid-per-limmunologa-antonella-viola-un-errore-togliere-le-mascherine-ffp2-15872311.html

Covid, per l'immunologa Antonella Viola un errore togliere le mascherine Ffp2

Covid, per l'immunologa Antonella Viola un errore togliere le mascherine Ffp2

Antonella Viola, nota immunologa per l'Istituto di ricerca pediatrica "Città della Speranza" di Padova, lancia un monito sul, a suo dire, troppo celere... 11.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-11T12:39+0200

2022-04-11T12:39+0200

2022-04-11T12:39+0200

italia

coronavirus

salute

dichiarazioni

medicina

virus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/14575025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_535818c8b63779273c5da7e5b1534036.jpg

Per l'immunologa Antonella Viola, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca pediatrica "Città della Speranza" a Padova, è un grosso errore l'abbandono dell'uso delle mascherine Ffp2, come traspare dalle sue stesse parole, riportate da Adnkronos:L'immunologa prosegue auspicando "un piccolo sacrificio" da parte degli italiani, vale a dire il ricorrere ancora una volta all'uso delle mascherine, ricordando che "ammalarsi di Covid, anche per i vaccinati con tre dosi, non è una esperienza indolore".Stando poi alle ulteriori mutazioni scoperte di recente, l'immunologa frena gli allarmismi, riferendo che i primi virus ricombinanti sono stati sequenziati a gennaio e i casi non sono aumentati", sottolineando che non dovrebbero esserci seri pericoli.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus, salute, dichiarazioni, medicina, virus