Consiglio Affari Esteri: nessun accordo tra i paesi UE su sanzioni contro petrolio e gas russi

L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, ha parlato alla stampa al termine Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo. 11.04.2022, Sputnik Italia

I ministri degli Esteri dell'UE non hanno preso decisioni sulle sanzioni contro il petrolio e il gas della Russia, hanno deciso di continuare le discussioni, ha affermato Borrell.I ministri degli esteri dell' Unione Europea hanno convenuto di continuare l'assistenza militare all'Ucraina, in particolare, aumenteranno la fornitura di armi visti i timori di un aumento delle ostilità nell'est del paese. Secondo Borrell, "è necessario concentrarsi sulla capacità di difesa dell'Ucraina, questo è più importante al momento delle sanzioni contro la Russia". "Per aiutare l'Ucraina a difendersi, dobbiamo aumentare la fornitura di armi", ha concluso Borrell.

