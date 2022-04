https://it.sputniknews.com/20220410/zakharova-risponde-a-di-maio-sul-presunto-ricatto-del-gas-russo-ha-le-idee-confuse-come-sempre-15865741.html

Zakharova risponde a Di Maio sul presunto ricatto del gas russo: "ha le idee confuse, come sempre"

Zakharova risponde a Di Maio sul presunto ricatto del gas russo: "ha le idee confuse, come sempre"

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha risposto alle recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri italiano, Luigi... 10.04.2022, Sputnik Italia

In precedenza, Di Maio aveva reso noto che l'Italia firmerà un importante accordo sul gas ad Algeri, il quale permetterà al Paese di "rispondere al possibile ricatto del gas russo".I paesi occidentali hanno recentemente introdotto una serie di nuove sanzioni contro la Federazione Russa a causa dell'Ucraina.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Federazione Russa è una strategia a lungo termine dell'Occidente, e che le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale.Secondo lui, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.Putin ha inoltre affermato che gli Stati Uniti e l'Unione Europea, congelando le riserve di valuta estera della Russia, hanno inadempiuto ai propri obblighi nei confronti di Mosca.Il presidente russo ha aggiunto che gli eventi attuali determinano la fine del dominio globale dell'Occidente, sia in politica che in economia.

