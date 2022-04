https://it.sputniknews.com/20220410/ucraina-von-der-leyen-pronti-a-procedure-non-standard-per-adesione-allue-15865047.html

Ucraina, von der Leyen: pronti a procedure non standard per adesione all'UE

10.04.2022

Ursula von der Leyen ha affermato che il processo di adesione all'UE di solito si protrae per anni, ma nella situazione straordinaria in cui si trova l'Ucraina sono possibili procedure non standard.Von der Leyen non ha comunque fornito date e scadenze precise di un'eventuale integrazione europea dell'Ucraina, che ha visitato nella giornata di venerdì.Venerdì von der Leyen ha consegnato al presidente ucraino Vladimir Zelensky una busta, contente un questionario di avvio dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Il capo della Commissione europea ha sottolineato che tale questionario costituisce "la base per le discussioni nei prossimi mesi". Von der Leyen ha chiarito che l'Unione Europea è pronta a sostenere le riforme che saranno implementate in Ucraina dopo la fine delle ostilità, contestualmente alla ricostruzione del paese.In precedenza, Olga Stefanishyna, vice primo ministro ucraino per l'Integrazione europea ed euro-atlantica, aveva affermato che l'Ucraina si aspetta di ricevere dall'UE lo status di paese candidato a giugno. Zelensky aveva firmato il 28 febbraio scorso la domanda di adesione dell'Ucraina all'UE.Il giorno successivo, il parlamento europeo aveva sostenuto una risoluzione per concedere all'Ucraina lo status di paese candidato.

