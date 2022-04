https://it.sputniknews.com/20220410/trump-suggerisce-che-potrebbe-candidarsi-alle-prossime-elezioni-presidenziali-statunitensi-15858900.html

Trump suggerisce che potrebbe candidarsi alle prossime elezioni presidenziali statunitensi

Trump suggerisce che potrebbe candidarsi alle prossime elezioni presidenziali statunitensi

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che potrebbe candidarsi di nuovo alla presidenza, anche se non ci sono ancora stati annunci ufficiali... 10.04.2022, Sputnik Italia

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump accusa l'amministrazione dell'attuale presidente Joe Biden di "una resa vergognosa dopo l'altra" e ha ribadito che la Russia non avrebbe lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina sotto la sua amministrazione. Trump ha anche sottolineato che gli Stati Uniti hanno "maggiori capacità nucleari", in riferimento ad un suo precedente intervento, quando, alla fine di marzo, Trump aveva detto a Fox Business che se fosse stato ancora presidente, avrebbe minacciato la Russia con sottomarini nucleari.I dati dei sondaggi riportati da The Hill all'inizio di questo mese hanno mostrato che Trump era davanti sia a Biden che alla vicepresidente Kamala Harris in un ipotetico confronto per la campagna presidenziale del 2024.

usa, donald trump, mondo, annuncio, elezioni, presidente, politica