Siria, Palmira: mass media locali affermano che l'esercito Usa sta addestrando i militanti dell'Isis

Miliziani dell'Isis addestrati da istruttori americani, pronti per essere usati contro gli insediamenti di Palmira e le installazioni dell'esercito regolare... 10.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-10T20:18+0200

L'agenzia di stampa siriana, citando fonti locali, riporta che istruttori militari americani stanno addestrando militanti dello "Stato Islamico" (Isis*), detenuti in una base militare-prigione nella città di Al-Shaddadi nella provincia di Al-Hasakah, nel nord-est della Siria.Le stesse fonti hanno indicato che gli istruttori statunitensi stanno anche "addestrando militanti all'uso di missili anticarro in preparazione del loro dispiegamento in breve tempo nelle aree desertiche di Deir ez-Zor e Palmira per attaccare le installazioni dell'esercito arabo-siriano ed alcuni insediamenti, così come punti popolati vicino a Palmira".I media siriani hanno riferito negli ultimi mesi che le forze statunitensi hanno spostato centinaia di combattenti dell'Isis* dall'Iraq e dalle loro prigioni, insieme alle milizie curde, nella loro base di Al-Tanf, vicino al confine siro-giordano, per riqualificarli ed equipaggiarli per attacchi terroristici contro le autorità siriane e i cittadini siriani.* Organizzazione riconosciuta come terroristica e bandita nella Federazione Russa ed in altri Paesi.

