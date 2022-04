https://it.sputniknews.com/20220410/roma-al-via-il-processo-di-appello-touchgo-chiesti-piu-di-100-anni-di-condanna-per-gli-imputati-15859096.html

Roma, al via il processo di appello "Touch&Go": chiesti più di 100 anni di condanna per gli imputati

Roma, al via il processo di appello "Touch&Go": chiesti più di 100 anni di condanna per gli imputati

Dieci gli imputati al maxi processo che vede l'avvio in questi giorni nel capoluogo laziale per un ingente traffico di droga e armi di base a Napoli, le cui... 10.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-10T13:59+0200

2022-04-10T13:59+0200

2022-04-10T13:59+0200

napoli

campania

giustizia

processo

italia

carcere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/815/24/8152444_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3ea88cc81efd5450398e1f5c0fd68ea1.jpg

La Corte di Appello di Roma, Terza sezione penale, ha dato il via al maxi processo per i fatti che portano al capoluogo partenopeo, risalenti al periodo 2015-18, e che hanno portato gli inquirenti, guidati dalla Direzione distrettuale antimafia della Capitale, ad una ampia indagine che ha portato l'anno passato a 22 arresti. È stata esclusa dal giudice per l'udienza preliminare l'aggravante del metodo mafioso, a seguito della condanna a 18 anni e mezzo di reclusione nei confronti di Domenico Scotto, a 16 anni 8 mesi per Raffaele Scotto, e a 18 anni e 2 mesi per Stefano Forte, più numerosi altri partecipanti l'organizzazione criminale. Le indagini erano partite grazie all'operato dei carabinieri del comando di Formia, tra il 2015 e il 2018.Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il gruppo era comandato da 2 fratelli provenienti da Secondigliano, Napoli, tali fratelli Scotto, i quali avevano nel tempo espanso la propria area di influenza fino a raggiungere la Capitale romana, dove avevano creato un vero e proprio impero nello spaccio di stupefacenti, con rifornimenti periodici di provenienza Spagna e Napoli. Ora è cominciato il processo di appello a Roma, processo che vede gli imputati ridotti a 10, con condanne che totalizzano al momento 106 anni e 8 mesi di carcere.

napoli

campania

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

napoli, campania, giustizia, processo, italia, carcere