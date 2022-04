https://it.sputniknews.com/20220410/problemi-di-ansia-e-solitudine-la-psicologia-spiega-come-risolverli-usando-le-proprie-mani-15861814.html

Problemi di ansia e solitudine? La psicologia spiega come risolverli usando le proprie mani

Lo psicologo Arash Emamzadeh ha consigliato un metodo accessibile a tutti per sbarazzarsi dell'ansia: riscaldarsi con le mani.

psicologia

curiosità

In un'intervista per Psychology Today, lo psicologo Arash Emamzadeh ha affermato che l'uomo attribuisce un senso di sicurezza alla sensazione di calore.Per sbarazzarsi dei sentimenti di solitudine e di altre emozioni negative basterebbe, dunque, solo scaldarsi le mani.Emamzadeh spiega che l'uomo moderno ha ereditato delle reazioni speciali dai propri antenati preistorici, le quali lo aiutano a capire dove può sentirsi al sicuro.A detta sua, le persone possiedono una forte legame associativo tra la sensazione di calore fisico e la sensazione di sicurezza.Secondo la ricerca su cui si basa Emamzadeh, il calore percepito a livello fisico calma anche a livello psicologico.L'esperto osserva che i pazienti con disturbi d'ansia, per il cui trattamento, tra l'altro, viene utilizzato anche il calore fisico, guariscono più velocemente, fatto che confermerebbe la veridicità dell'ipotesi.

