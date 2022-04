https://it.sputniknews.com/20220410/piu-di-600-profughi-di-mariupol-sono-arrivati-nella-regione-di-leningrado-15858157.html

Più di 600 profughi di Mariupol sono arrivati ​​nella regione di Leningrado

Più di 600 profughi di Mariupol sono arrivati ​​nella regione di Leningrado

600 persone fuggite dalla realtà di Mariupol, nel sud dell'Ucraina, sono giunte nella "oblast' di Leningrado", in Russia, dove sono stati accolti dalle équipe... 10.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-10T12:17+0200

2022-04-10T12:17+0200

2022-04-10T12:17+0200

russia

mosca

ucraina

kiev

mariupol

civili

popolazione

profughi

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/15264409_0:95:3073:1823_1920x0_80_0_0_980387961cf1445ec505f95b712ba712.jpg

Più di 600 profughi di Mariupol, un quarto dei quali sono bambini, sono arrivati ​​nella regione di Leningrado, riporta il servizio stampa del governatore e del governo della regione. L'assistenza a ciascuna famiglia e a ciascun rifugiato sarà fornita tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni individuali. Gli sfollati sono forniti al loro arrivo di cibo, articoli per l'igiene, abbigliamento."Va ricordato che i rifugiati sono venuti da noi direttamente dall'area di crisi, hanno sofferto molto, il nostro compito è calmarli, aiutarli, farli sentire al sicuro", ha affermato Alexander Drozdenko, governatore della regione di Leningrado, facendo notare che sul posto sono al lavoro costantemente medici e psicologi.Gli specialisti sul posto consigliano le persone sulla preparazione e risoluzione dei documenti e dei primi pagamenti necessari. Chi lo desidera avrà la possibilità di un lavoro temporaneo.La Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e di genocidio dal regime di Kiev negli ultimi 8 anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.

russia

mosca

ucraina

kiev

mariupol

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, mosca, ucraina, kiev, mariupol, civili, popolazione, profughi, sicurezza