Pakistan, vietato ai funzionari di lasciare il Paese salvo circostanze improrogabili

Le autorità pakistane vietano ai funzionari di lasciare il Paese fatte salve circostanze impellenti, alla luce della grave crisi di governo che ha portato ad... 10.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-10T09:27+0200

2022-04-10T09:27+0200

2022-04-10T09:27+0200

pakistan

mondo

geopolitica

sicurezza

crisi

governo

politica

Le autorità pakistane hanno vietato ai funzionari del governo che non hanno un "certificato di non obiezione (Noc, No Objection Certificate) a lasciare il Paese, riferisce lo storico quotidiano locale in lingua inglese Dawn, citando un alto funzionario dell'Agenzia federale investigativa.Ha inoltre osservato che anche le forze di sicurezza aeroportuali sono state messe in allerta e che è stato intensificato lo screening dei passeggeri che intendono recarsi all'estero.Stando alla stessa fonte, la decisione è stata presa in relazione alla situazione politica attuale del Paese.In precedenza, il parlamento pakistano ha approvato un voto di sfiducia al primo ministro Imran Khan. 174 parlamentari hanno votato a favore di questa decisione, contro 172 voti richiesti. Lunedì 11 aprile dovrebbero svolgersi le nuove elezioni dove Il leader dell'opposizione pakistana, Shehbaz Sharif, potrebbe diventare il nuovo primo ministro, suggeriscono i rapporti.Il fratello minore del tre volte primo ministro Nawaz Sharif, Shehbaz, è emerso come primo candidato tra le fila dell'opposizione, secondo quanto riferito dal presidente del Partito popolare pakistano (PPP) Bilawal Bhutto Zardari.Shehbaz Sharif è stato tre volte il primo ministro della provincia pakistana del Punjab.

