Napoli, la multano perché non in regola con vaccinazioni anti-Covid-19, ma la paziente è già morta

A Napoli l'Agenzia delle Entrare provvede a multare una persona per il "mancato rispetto degli oneri di vaccinazione" previsti nel quadro della lotta alla... 10.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-10T11:27+0200

2022-04-10T11:27+0200

2022-04-10T11:27+0200

L'Agenzia delle Entrate la vedeva semplicemente come una cittadina "No Vax", di età superiore ai 50 anni e quindi da multare, ma la stessa donna era morta da anni in un incidente stradale. Questa l'incredibile vicenda successa a Napoli, dove la burocrazia ha fatto il suo inarrestabile corso, multando una persona già defunta. La multa, non potendo essere fisicamente ritirata dalla stessa, è stata data ai familiari della defunta, che si sono dichiarati giustemente "turbati" dalla vicenda, come traspare dalle stesse parole del cognato della vittima, riportate da Tgcom24:L'uomo ha sottolineato come la vicenda sia davvero assurda, alla luce dell'interconnessione degli attuali sistemi elettronici di gestione dei dati. La famiglia della defunta ora dovrà compilare un modulo entro 10 giorni, messo a disposizione dell'Asl Napoli 1 onde evitare di dover pagare la multa in questione.

