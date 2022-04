https://it.sputniknews.com/20220410/migranti-ancora-sbarchi-a-lampedusa-247-gli-arrivi-nella-notte-15859572.html

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, 247 gli arrivi nella notte

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, 247 gli arrivi nella notte

Ricominciano gli sbarchi a Lampedusa, dopo settimane di un calo degli arrivi, con l'isola di nuovo in emergenza. Segnalate 829 persone approdate in totale in... 10.04.2022, Sputnik Italia

Dopo che le condizioni del meteo instabile avevano impedito per alcune settimane gli approdi sull'isola, proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove vengono segnalati 247 migranti arrivati sulle coste dell'isola questa notte. Ieri gli arrivi hanno toccato quota 454, con 11 diversi barconi.In totale la conta da venerdì ad oggi tocca così le 829 unità.3 le imbarcazioni intercettate nella notte dagli uomini della Guardia Costiera al lavoro sul tratto di costa antistante l'isola. La prima imbarcazione, con a bordo 55 persone, tutti uomini, è stata avvistata poco dopo la mezzanotte. Tutti i migranti sono stati portati a riva.La seconda a circa mezz'ora dalla prima, con a bordo 87 persone, 3 minori, provenienti da Egitto, Siria, Bangladesh.La terza è stata intercettata dalla Capitaneria di Porto con a bordo 105 migranti, tra cui 3 minori e 7 donne.Per tutti i migranti arrivati è scattato il trasferimento nell'hotspot dell'isola, struttura che conta al suo attivo 750 ospiti per una capienza massima di 250 persone.

