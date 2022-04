https://it.sputniknews.com/20220410/irpen-il-comitato-investigativo-russo-indaga-su-possibili-provocazioni-da-parte-degli-ucraini--15860354.html

Irpen: il Comitato investigativo russo indaga su possibili provocazioni da parte degli ucraini

Il comitato investigativo russo ha deciso di aprire una indagine su possibili provocazioni pianificate da parte dell'esercito ucraino atte ad incolpare la... 10.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-10T13:54+0200

2022-04-10T13:54+0200

2022-04-10T13:54+0200

Il capo del comitato investigativo russo, Alexander Bastrykin, ha incaricato di indagare su una possibile provocazione da parte di nazionalisti ucraini relativa a false informazioni sull'esercito russo nella città di Irpen, secondo quanto riferito sul canale Telegram del dipartimento.Si rende noto che secondo il ministero della Difesa russo l'esercito ucraino sta preparando un'altra provocazione per accusare la Russia di "presunti massacri di civili nella città di Irpen, nella regione di Kiev". È stato riferito che gli ufficiali della SBU (il servizio di sicurezza ucraino) intendono trasportare dall'obitorio i corpi dei residenti locali morti a causa dei bombardamenti dell'artiglieria delle forze armate ucraine per mettere in atto una messa in scena su presunti crimini commissi dalle forze russe in azione nel Paese. "Il comitato investigativo fornirà una valutazione sul piano legale delle azioni di coloro che avevano pianificato di diffondere deliberatamente informazioni false sulle truppe russe", ha aggiunto il comitato investigativo.

2022

