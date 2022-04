https://it.sputniknews.com/20220410/i-nazionalisti-ucraini-sequestrano-due-navi-straniere-nel-porto-di-mariupol-15858556.html

I nazionalisti ucraini sequestrano due navi straniere nel porto di Mariupol

I nazionalisti ucraini sequestrano due navi straniere nel porto di Mariupol

La milizia popolare della DPR ha riferito della cattura da parte dei nazionalisti del battaglione "Azov" di due navi straniere a Mariupol, questa mattina. 10.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-10T12:55+0200

2022-04-10T12:55+0200

2022-04-10T12:55+0200

la situazione in ucraina

mariupol

navi

sequestro

equipaggio

esercito ucraino

ucraina

sicurezza

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/501/93/5019361_142:0:2803:1497_1920x0_80_0_0_dbf4dbb955134e273a4c24b70ea7caa2.jpg

I nazionalisti ucraini hanno sequestrato due navi straniere a Mariupol e tengono in ostaggio gli equipaggi, secondo la Milizia popolare del DPR. Al momento non è nota la sorte dei due equipaggi. Con la proclamazione della DPR nel 2014, Mariupol, con una popolazione di circa 450.000 abitanti, era la seconda città più grande della regione dopo Donetsk. A giugno dello stesso anno, le forze di sicurezza ucraine hanno ripreso posizioni e la sua periferia orientale è diventata uno dei luoghi più caldi della crisi ancora in corso fino ad oggi, in Ucraina.A marzo, Alexander Semyonov, vice comandante del battaglione "Vostok" della DPR, ha affermato che le forze di sicurezza di Donetsk avevano circondato la città "iniziando a ripulire alcuni dei suoi distretti". L'esercito russo in appoggio delle forze della DPR continua la sua azione. Tra le altre unità ucraine, ad essi si oppone il reggimento nazionalista "Azov", contro i cui militanti è stato aperto un procedimento penale in Russia.La Russia ha lanciato l'operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio. Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e di genocidio dal regime di Kiev per otto anni".

mariupol

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mariupol, navi, sequestro, equipaggio, esercito ucraino, ucraina, sicurezza, geopolitica