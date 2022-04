https://it.sputniknews.com/20220410/gran-premio-di-melbourne-trionfo-della-ferrari-15856872.html

Gran premio di Melbourne, trionfo della Ferrari

Gran premio di Melbourne, trionfo della Ferrari

Domina la Ferrari al Gran Premio d'Australia, a Melbourne. Il Paese australiano incorona Charles Leclerc campione, seguito da Perez. Esce Verstappen, della Red... 10.04.2022, Sputnik Italia

Vittoria schiacciante del corridore monegasco, davanti al messicano Perez. Male per la Red Bull, che esce nuovamente sconfitta, con un Verstappen deluso ancora una volta da uno "zero punti". Unico neo di questa gara per la casa di Maranello, la Safety Car in azione e relativo ritiro del compagno di scuderia Carlos Sainz. Ottima la prima parte di gara per Leclerc, grazie alle gomme dure, con la Ferrari che registra un vantaggio sul rivale Verstappen di 8", in difficoltà nella gestione pneumatici. Tanto che vine messo in atto un cambio gomme per il campione del mondo, al 18esimo giro. Distacco della Ferrari azzerato da incidente di Vettel e intervento della Safety Car. Alla ripartenza tutti i corridori hanno gomme dure, con la Ferrari che accumula un lieve vantaggio sulla rivale, fino a quando al 39esimo giro, colpo di scena, la Red Bull esce dai giochi con il motore in fumo.A due settimane dal circuito di Imola, la classifica è al momento meravigliosa per il Cavallino rampante, con in testa i due piloti della Casa, a staccare Verstappen in terza posizione, Russell in quarta, Hamilton in quinta.

