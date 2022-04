https://it.sputniknews.com/20220410/francia-al-via-le-elezioni-presidenziali-2022-15855077.html

Francia, al via le elezioni presidenziali 2022

Francia, al via le elezioni presidenziali 2022

Ai nastri di partenza questa domenica le elezioni presidenziali in Francia. La chiamata alle urne interessa 48,7 milioni di cittadini. 12 i candidati. Dai... 10.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-10T07:48+0200

2022-04-10T07:48+0200

2022-04-10T07:48+0200

francia

elezioni

emmanuel macron

marine le pen

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/708/74/7087473_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_cfcc7633ab25b3252b7af3c0fcf75fc9.jpg

La Francia attende con ansia per la giornata di oggi quanto verrà fuori da queste elezioni presidenziali del Paese, elezioni che vedono ancora una volta favorito nei sondaggi il presidente uscente Emmanuel Macron, ma con appena un punto percentuale di vantaggio sulla candidata sfidante Marine Le Pen, entrambi poi con un buon distacco dagli altri candidati, stando ai sondaggi. Intanto si sono già aperti alcuni seggi per queste votazioni nei dipartimenti d'oltremare. 48,7 milioni di cittadini chiamati alle urne per la giornata di oggi, per questa prima tornata elettorale. L'Europa intera attende con trepidazione la conferma, o meno, per il presidente uscente, dopo le recenti elezioni di Serbia e Ungheria.Marine Le Pen potrebbe diventare la prima donna presidente di Francia, qualora dovesse uscire vincitrice.12 i candidati in totale.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, elezioni, emmanuel macron, marine le pen, politica