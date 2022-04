https://it.sputniknews.com/20220410/difesa-russa-77-navi-da-18-paesi-stranieri-bloccate-a-causa-delle-minacce-e-delle-mine-ucraine-15866376.html

Difesa russa: 77 navi da 18 paesi stranieri bloccate a causa delle minacce e delle mine ucraine

Il generale Mikhail Mizintsev, direttore del quartier generale di Coordinamento interdipartimentale per le risposte umanitarie della Federazione Russa, nonché... 10.04.2022, Sputnik Italia

Secondo Mizintsev, le navi non possono salpare in sicurezza verso il mare aperto a causa delle minacce ufficiali di bombardamenti fatte, per quanto riguarda il mare territoriale e le acque interne, da parte di Kiev, oltre che per l'elevata presenza di mine.Mizintsev ha poi aggiunto che i nazionalisti ucraini continuano a tenere in ostaggio 6.338 cittadini stranieri provenienti da 12 stati diversi, talvolta utilizzandoli come scudi umani.

