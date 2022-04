https://it.sputniknews.com/20220410/come-rafforzare-una-relazione-gli-scienziati-consigliano-di-aprire-un-conto-bancario-insieme-15817882.html

Come rafforzare una relazione? Gli scienziati consigliano di aprire un conto bancario insieme

Come rafforzare una relazione? Gli scienziati consigliano di aprire un conto bancario insieme

Secondo un nuovo studio, le coppie che possiedono un budget condiviso hanno meno probabilità di separarsi, in quanto il bilancio comune favorirebbe... 10.04.2022, Sputnik Italia

In uno studio della Cornell University di New York, i ricercatori hanno notato che le coppie che condividono le proprie finanze avevano relazioni più solide, nonché un dialogo più positivo e stabile.È stato interessante constatare che i partner di queste coppie tendevano a utilizzare un linguaggio comune per descrivere la propria relazione.Molti, infatti, prediligevano usare pronomi come "noi", "di noi" e "nostro", diminuendo invece l'utilizzo di pronomi come "io".Gli esperti hanno anche osservato che le coppie con conti finanziari comuni tendevano a utilizzare in misura maggiore parole associative, come per esempio "d'accordo", "parlami", "amico", "gentilezza", "ascoltami".Gli autori dell'indagine hanno inoltre analizzato dati provenienti da campioni di popolazione negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Giappone.Secondo i risultati, una correlazione più forte tra finanze condivise e soddisfazione nella relazione è stata riscontrata in America e in Gran Bretagna, piuttosto che in Giappone.

