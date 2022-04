https://it.sputniknews.com/20220410/15857326.html

Vicenda Open Arms, 13 ore in udienza per Matteo Salvini nell'aula bunker a Palermo

Vicenda Open Arms, 13 ore in udienza per Matteo Salvini nell'aula bunker a Palermo

Oltre le 12 ore l'udienza che ha interessato il leader della Lega, Matteo Salvini, a processo nell'aula bunker di Palermo, per la vicenda dell'attracco negato... 10.04.2022

Questo il commento in uscita del leader della Lega Matteo Salvini, citato da Fanpage:L'udienza a suo carico, come già raccontato in altro articolo da Sputnik, si è svolta nell'aula bunker di Palermo, per la precisione nel carcere Ucciardone, la stessa aula dove si svolgono le udienze per le persone accusate di crimini mafiosi, come fa notare lo stesso. Il leader della Lega è accusato di "sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio", per il fatto che ad agosto 2019, quando era ancora ministro, aveva lasciato 147 migranti, in attesa di un permesso di sbarco, sulla nave spagnola della ong Open Arms.Il processo è stato rinviato al 13 maggio, quando con l'occasione siederanno sul banco dei testimoni Katia Valeria di Natale, medico, Isabela Montes, capo missione della Open Arms, e Fabrizio Mancini, direttore del servizio Immigrazione.Già sentiti nell'udienza la responsabile del CTA- Dipartimento di Salute mentale dell'Asp di Agrigento Cristiana Camilleri, il dirigente medico dell’Asp di Agrigento Vincenzo Asaro, l’ex prefetto di Agrigento Dario Caputo e il capitano di Open Arms, Marc Reig Creus.Gli fa eco la responsabile del CTA-Dipartimento di Salute Mentale dell'Asp di Agrigento, Cristiana Camilleri, sempre citata da Il Giornale di Sicilia:L'intervento del capitano della Open Arms, Marc Reig Creus, è durato ben 6 ore. Con l'occasione l'uomo ha parlato di sue precedenti missioni, e negato di esser mai venuto a conoscenza della presenza di terroristi a bordo.Quanto poi al perché la nave non abbia fatto rotta alla volta della Spagna, Creus ha riferito: Dure le critiche da parte di Salvini indirizzate soprattutto ai tempi del processo, alla luce dei lavori di governo che lo aspettano in queste ore, con la situazione in continuo evolversi in Ucraina, e le varie emergenze, che attanagliano il Paese, parafrasando:Ora si aspettano le due prossime udienze previste per il 13 maggio e per il 17 giugno.

