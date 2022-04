https://it.sputniknews.com/20220409/zelensky-in-ue-si-richiede-che-venga-dimostrato-che-kiev-non-e-coinvolta-nei-fatti-di-bucha-15847876.html

Zelensky: in UE si richiede che venga dimostrato che Kiev non è coinvolta nei fatti di Bucha

Zelensky: in UE si richiede che venga dimostrato che Kiev non è coinvolta nei fatti di Bucha

Bild: un politico dell'Unione Europea chiede a Zelensky di dimostrare che Kiev non è coinvolta nei noti eventi di Bucha. 09.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-09T11:40+0200

2022-04-09T11:40+0200

2022-04-09T11:40+0200

la situazione in ucraina

vladimir zelensky

ucraina

kiev

mondo

geopolitica

sicurezza

ursula von der leyen

josep borrell

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/15800324_0:868:591:1200_1920x0_80_0_0_86861e57540c0ff7b997169448684c4b.jpg

Il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky ha dichiarato in un'intervista al quotidiano tedesco Bild che uno dei principali politici europei gli ha chiesto di fornire prove del fatto che gli eventi di Bucha non sono stati una messa in scena ordita da Kiev.Alla domanda se il suo interlocutore sia un capo di governo di uno dei paesi europei, Zelensky ha risposto affermativamente, ma non ha fatto nomi precisi.Il giorno prima, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo della diplomazia europea Josep Borrell hanno visitato Bucha.La scorsa settimana, i media ucraini hanno diffuso foto e video dei corpi dei morti che sarebbero stati presi a Bucha dopo che la città era stata abbandonata dalle truppe russe. Molti utenti della rete hanno messo in dubbio l'autenticità di questi materiali, osservando che non c'era sangue vicino ai corpi a terra e alcuni dei morti avevano bracciali bianchi sulle maniche e avrebbero potuto essere uccisi dalle forze di sicurezza ucraine o dalla difesa territoriale. Il ministero della Difesa russo ha affermato che questa era un'altra provocazione.Il dipartimento ha sottolineato che nessun residente di Bucha ha subito le azioni dell'esercito russo e tutte le unità hanno lasciato completamente la città il 30 marzo. Allo stesso tempo, le truppe ucraine hanno sparato 24 ore su 24 con colpi di artiglieria, carri armati e sistemi di lancio multiplo.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia rifiuta categoricamente qualsiasi accusa di coinvolgimento nelle morti di Bucha e chiede che i leader internazionali non si affrettino in accuse radicali, ma ascoltino le sue argomentazioni. Il ministero degli Esteri ha richiamato l'attenzione sul fatto che i politici occidentali non hanno nemmeno provato a verificare la veridicità dei materiali, ma hanno subito incolpato la Russia, e quindi sono personalmente responsabili di sostenere il crimine commesso dal regime di Kiev.

ucraina

kiev

europa

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir zelensky, ucraina, kiev, mondo, geopolitica, sicurezza, ursula von der leyen, josep borrell, ue, europa, dmitry peskov, cremlino, russia, mosca, diplomazia