Vaticano: elemosiniere del Papa in viaggio verso l'Ucraina con la seconda ambulanza in dono

L'elemosiniere del Papa è nuovamente in viaggio in direzione dell'Ucraina. Porterà la seconda ambulanza donata dal Sommo Pontefice ai civili del Paese. 09.04.2022, Sputnik Italia

Il cardinale Konrad Krajewski partirà domani alla volta dell'Ucraina, per portare in dono la seconda ambulanza resa disponibile grazie all'iniziativa di papa Bergoglio, in aiuto della popolazione ucraina. Il mezzo questa volta, sarà una ambulanza provvista anche di un defribillatore pediatrico di ultima generazione, donato dall'ospedale Bambin Gesù.La destinazione ultima del mezzo è la capitale ucraina, Kiev.L'elemosiniere prevede di passare ben una intera settimana a Kiev, tra incontri con la popolazione locale e nell'occasione fa sapere anche che celebrerà il Triduo pasquale, tempo al centro dell'anno liturgico. Queste le parole di un cardinale entusiasta in vesta del Suo viaggio alla volta del paese ucraino, citato da Vatican News:L'elemosiniere non è nuovo a queste iniziative: dello scorso 23 marzo la notizia del suo viaggio in direzione di Leopoli, sempre per consegnare un mezzo di soccorso alla popolazione ucraina.

