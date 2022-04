https://it.sputniknews.com/20220409/valanga-in-valle-maira-nel-cuneese-4-alpinisti-coinvolti-uno-sepolto-nella-neve-15851166.html

Valanga in Valle Maira, nel cuneese: 4 alpinisti coinvolti, uno sepolto nella neve

Valanga in Valle Maira, nel cuneese: 4 alpinisti coinvolti, uno sepolto nella neve

Una valanga ha colpito un gruppo di 4 sci-alpinisti nel cuneese, in Valle Maira. Il distacco del materiale nevoso è avvenuto a circa 2880 metri di altitudine... 09.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-09T14:58+0200

2022-04-09T14:58+0200

2022-04-09T14:58+0200

valanga

italia

soccorsi

alpi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/710/08/7100877_0:186:3423:2111_1920x0_80_0_0_479706c45a36d628cb7504e42675911f.jpg

Una valanga, staccatisi nella tarda mattinata di oggi in Valle Maira, nei pressi della località di Acceglio, nel cuneese, ha colpito un gruppo di 4 alpinisti. Stando alle prime ricostruzioni 3 degli appartenenti al gruppo sono riusciti a mettersi in salvo, mentre uno è rimasto sotto la fitta coltre di neve che lo ha travolto. Sul posto presenti al momento gli uomini dei Vigili del Fuoco, con i volontari di Dronero, in provincia di Cuneo, e una unità cinofila di Torino, oltre che il Soccorso Alpino e il 118 della Regione Piemonte. Il distacco della valanga è avvenuto a circa 2880 metri di altitudine. Dei 4 facenti parte il gruppo di sci-alpinisti i 3 che si sono riusciti a mettere in salvo hanno provveduto ad effettuare la chiamata di emergenza. Il rischio valanghe in questi giorni è da considerarsi elevato per il forte vento e le nevicate recenti, oltre che per le temperature stagionali.

italia

alpi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

valanga, italia, soccorsi, alpi