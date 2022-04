https://it.sputniknews.com/20220409/una-moda-in-tendenza-in-gb-un-alloggio-alle-profughe-ucraine-in-cambio-di-relazione-amorosa-15851039.html

Una moda in tendenza in Gb: un alloggio alle profughe ucraine in cambio di relazione amorosa

Il quotidiano britannico Times ha scoperto che le profughe ucraine che cercano di trovare un alloggio nel Regno Unito attraverso gruppi speciali sui social... 09.04.2022, Sputnik Italia

Una giornalista del Times ha pubblicato un messaggio sui social per conto della 22enne Natalya di Kiev e, secondo il Times, in pochi minuti ha ricevuto molti "messaggi osceni e con sfumature sessuali da uomini in cerca di un relazione." In poco più di due giorni Natalia ha ricevuto 75 messaggi privati, 41 dei quali da uomini single. Secondo il giornale, alcuni uomini hanno mentito dicendo che vivevano in case con diverse camere da letto, anche se in realtà avevano una sola camera da letto. Uno degli uomini ha invitato Natalya a dormire nello stesso letto e qualcuno ha inizialmente chiesto se la ragazza fosse libera. Un altro uomo ha scritto alla giornalista di non voler mantenere una ragazza che non è pronta per i rapporti sessuali, aggiungendo che ci sarà sesso sarà "consensuale" e "solo dopo il superamento di tutti i controlli di sicurezza sanitari". Al 7 aprile, le autorità britanniche hanno ricevuto 79.800 domande di visto da cittadini ucraini.

