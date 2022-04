https://it.sputniknews.com/20220409/uk-2-catene-di-supermercati-iniziano-a-razionare-lolio-da-cucina-massimo-2-bottiglie-a-persona-15852250.html

Uk, 2 catene di supermercati iniziano a razionare l'olio da cucina: massimo 2 bottiglie a persona

Uk, 2 catene di supermercati iniziano a razionare l'olio da cucina: massimo 2 bottiglie a persona

Nel Regno Unito due catene di supermercati, Sainbury's e Waitrose, hanno annunciato la limitazione alla vendita e all'uso di olio di girasole per alcune... 09.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-09T19:46+0200

2022-04-09T19:46+0200

2022-04-09T19:46+0200

cucina

cibo

inghilterra

regno unito

economia

crisi

sanzioni

russia

ucraina

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/9559262_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_33000764e26c03442b72cd67f0a4a373.jpg

La crisi in corso in Ucraina ha apparentemente influito sulla disponibilità di olio di girasole in Gran Bretagna, dove il supermercato Waitrose ha iniziato a razionare la quantità di questa merce che i clienti possono acquistare, riporta il MailOnline.Secondo il giornale, i cartelli sugli scaffali dei negozi Waitrose avvertono i clienti che gli acquisti possibili di olio da cucina sono limitati a sole due bottiglie a persona.Nel frattempo, la catena di supermercati Sainbury's ha annunciato che sostituirà i prodotti che contengono olio di girasole come ingrediente principale.Edible Oils, che il quotidiano descrive come il più grande imbottigliatore di olio da cucina del Regno Unito, avrebbe avvertito la scorsa settimana che al Paese sono rimaste solo "poche settimane di fornitura di olio di girasole".Kim Matthews, direttore commerciale di Edible Oils, ha affermato in precedenza che l'80% della fornitura globale di olio di girasole proviene da Russia e Ucraina, secondo la BBC.Matthews ha anche spiegato che proprio ora gli agricoltori ucraini "dovrebbero seminare i semi per il raccolto in ottobre e novembre", ma ciò "non accadrà".Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina dopo che le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, che Mosca ha formalmente riconosciuto in precedenza, hanno chiesto assistenza per difendersi dagli attacchi delle truppe ucraine.Il governo russo ha dichiarato che l'obiettivo di questa operazione è neutralizzare la capacità militare dell'Ucraina, con attacchi di precisione effettuati specificamente contro l'infrastruttura militare ucraina. In risposta, gli Stati Uniti, l'UE e molti altri Paesi hanno imposto dure sanzioni economiche contro la Russia.

inghilterra

regno unito

russia

ucraina

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cucina, cibo, inghilterra, regno unito, economia, crisi, sanzioni, russia, ucraina, kiev