Spazio, la Crew Dragon con i turisti spaziali è arrivata alla ISS

Il vettore Crew Dragon con la prima missione completamente turistica "Axiom - 1" è arrivata alla ISS. La Nasa ha trasmesso in streaming l'evento. Si apre... 09.04.2022, Sputnik Italia

La navicella spaziale Crew Dragon con a bordo 4 persone della missione commerciale "Axiom-1" è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale.La NASA ne ha trasmesso in streaming l'attracco.La navicella spaziale è stata lanciata venerdì dal cosmodromo di Cape Canaveral, negli Stati Uniti. Ha portato alla ISS l'astronauta della NASA e vicepresidente di Axiom Michael Lopez-Alegria, l'uomo d'affari americano Larry Connor, l'investitore canadese Mark Pati e l'imprenditore israeliano Ethan Stibbe. Axiom-1 è la prima missione completamente commerciale che ha raggiunto la ISS.Sebbene il comandante dell'equipaggio, il 63enne Michael Lopez-Alegria, sia un astronauta esperto per il quale questo è il suo quinto volo spaziale, ora non è un dipendente della NASA ed è quindi considerato, alla pari degli altri membri dell'equipaggio, un "semplice turista". È previsto che l'equipaggio trascorrerà circa una settimana sulla ISS e parteciperà al lavoro scientifico e didattico della stazione insieme al suo equipaggio regolare.L'operatore della missione è Axiom Space. Oltre a inviare turisti nello spazio, l'azienda sta costruendo una stazione spaziale privata. La seconda missione di invio dei turisti sulla ISS è prevista per l'autunno 2022 e durerà 14 giorni.

