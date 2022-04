https://it.sputniknews.com/20220409/scuola-sindacati-denunciano-i-quiz-al-concorso-docenti-sono-sbagliati-15843192.html

Scuola, sindacati denunciano: i quiz al concorso docenti sono sbagliati

Scuola, sindacati denunciano: i quiz al concorso docenti sono sbagliati

Lettera da parte del sindacato Flc-Cigl al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, dopo che si sono rilevati svariati errori nei quiz destinati alle prove... 09.04.2022

Non solo errori nei quiz: i sindacati hanno inteso informare il ministro dell'Istruzione, con una lettera ufficiale, che di problemi, nello svolgimento del concorso ordinario per la scuola secondaria, ve ne sono molti.Si parla di domande identiche ripetute due volte, di 10-15 quiz errati, dell'alto tasso di bocciature, o di più risposte valide per una stessa domanda, e quesiti proposti con palese ambiguità.Manca del tutto inoltre, tuonano i sindacati, una qualche forma di riscontro su quanti hanno passato il primo turno di prove, nonché forti dubbi sembrano pesare sulle modalità stesse di accesso alle prove da parte degli interessati. I sindacati chiedono pertanto al ministero, tramite lettera, un riscontro e dei chiarimenti, e non da ultimo la pubblicazione dei dati ufficiali sulle prove già sostenute dai candidati. Ora il sindacato, tramite il rappresentante dell'organizzazione sindacale Flc Cigl, chiede al ministero che "siano diffusi i dati ufficiali sui candidati che hanno superato le prove scritte sin qui svolte e che questo dato sia aggiornato costantemente con il prosieguo delle prove"."Questo confronto", prosegue il rappresentante, citato da Tgcom24, "è oggi necessario e potrebbe costituire un'occasione preziosa per la scuola e per il Ministero di definire finalmente un sistema di reclutamento a regime stabile, affidabile ed efficace, incentrato su solidi percorsi di formazione in ingresso".

