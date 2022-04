https://it.sputniknews.com/20220409/rapporto-iss-influenza-superato-il-picco-di-dicembre-15848497.html

Rapporto Iss: influenza, superato il picco di dicembre

Rapporto Iss: influenza, superato il picco di dicembre

Curva dei contagi ancora in crescita secondo il rapporto settimanale del Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza coordinato dall’Istituto Superiore di... 09.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-09T19:11+0200

2022-04-09T19:11+0200

2022-04-09T19:11+0200

italia

influenza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/730/90/7309075_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4b1b87b83c068eec9e27b68c0ee5ce58.jpg

Nell'ultima settimana presa in esame, quella daI 28 marzo al 3 aprile, i casi di influenza in Italia sono stati 335mila, continua quindi a salire la curva epidemica con un livello di incidenza pari a 5,67 casi ogni mille assistiti, con un’incidenza delle sindromi simil-influenzali maggiormente riscontrata nei bambini sotto i 5 anni.L"Iss fa notare che per fare un confronto con l'ultima stagione, quella 2019-20 in cui venne osservata un'epidemia stagionale di sindromi simil-influenzali, nella stessa settimana di riferimento l'indice di incidenza era pari a 1,71 casi per mille abitanti, rispetto agli attuali 5,67 per mille abitanti.Tra i soggetti più colpiti figurano i bambini di età inferiore ai 5 anni con un'incidenza pari a 18,01 casi ogni mille assistiti, nelle altre fasce di età invece: tra i 4 e i 14 anni si riscontra un indice di incidenza pari a 8,84 casi per mille assistiti (rispetto ai 7,51 della settimana precedente), tra i 15 e i 64 l'indice e' pari a 4,91 (contro i 4,44 della settimana precedente), mentre il valore più basso si riscontra tra le persone con età pari o superiore a 65 anni, dove l'incidenza è del 2,26 (contro 2,11 della settimana precedente).

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, influenza