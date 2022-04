https://it.sputniknews.com/20220409/puglia-foggiano-studente-sale-sullautobus-con-3-ordigni-artigianali-arrestato-15848593.html

Puglia, foggiano, studente sale sull'autobus con 3 ordigni artigianali: arrestato

Puglia, foggiano, studente sale sull'autobus con 3 ordigni artigianali: arrestato

Sorprendente scoperta effettuata dagli uomini della Polizia e della Guardia di Finanza durante la perquisizione effettuata nei confronti di un giovane appena... 09.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-09T12:20+0200

2022-04-09T12:20+0200

2022-04-09T12:20+0200

puglia

sicurezza

esplosivo

italia

studenti

arresto

guardia di finanza

polizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/12401659_59:0:557:280_1920x0_80_0_0_ca321d89077760e0d09801c6cf90a27a.jpg

La Polizia e la Guardia di Finanza hanno arrestato in fragrante un giovane a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, in procinto di lasciare un autobus di linea su cui lo stesso aveva trasportato 3 ordigni artigianali esplosivi, ritenuti dagli inquirenti come dimostrato da analisi esperta, "altamente pericolosi". Gli inquirenti si sono allarmati alla vista dell'evidente nervosismo palesato dal giovane.Lo studente ha riferito agli uomini delle forze dell'ordine di stare trasportando dei fuochi d'artificio per alcuni amici, ma dalla perquisizione è emersa un'altra realtà: oltre ai suddetti fuochi d'artificio, vi erano 3 candelotti di esplosivi confezionati artigianalmente, con tanto di miccia creata ad arte per una lenta combustione. I 3 ordigni erano composti da ben 400 grammi di materiale esplosivo. Per l'elevata pericolosità sono stati fatti brillare in una cava.Per il giovane è scattato l'arresto, ma restano i dubbi sulla finalità degli stessi ordigni e sulla provenienza, con gli inquirenti al lavoro per fornire ulteriori dettagli che possano far luce sulla vicenda.

puglia

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

puglia, sicurezza, esplosivo, italia, studenti, arresto, guardia di finanza, polizia