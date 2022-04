https://it.sputniknews.com/20220409/puglia-bari-sgominata-una-banda-dedita-alla-prostituzione-20-arresti--15843575.html

Puglia, Bari: sgominata una banda dedita alla prostituzione, 20 arresti

Maxi operazione di polizia messa in atto questa mattina, all'alba, che ha portato a 20 arresti nel quadro di una indagine sulla prostituzione a Bari e in tutta... 09.04.2022, Sputnik Italia

Operazione di polizia che ha portato all'arresto di 20 persone appartenenti ad una organizzazione criminale con estensione in tutta la regione Puglia.I fermati dovranno rispondere del reato di "associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, allo sfruttamento della prostituzione ed altri delitti contro la persona". Le vittime del gruppo erano varie ragazze attirate con l'inganno dalla Romania e costrette a prostituirsi.Le stesse venivano adescate in rete secondo lo schema denominato del "Lover boy", vale a dire attirate in Italia dagli appartenenti al gruppo criminale che si fingevano innamorati delle stesse, salvo poi avviarle sulla via della prostituzione una volta giunte in Italia. L'indagine è stata coordinata dalla Dda di Bari.

