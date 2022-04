https://it.sputniknews.com/20220409/pasqua-previsti-forti-rincari-sulle-tavole-degli-italiani-15850644.html

Pasqua, previsti forti rincari sulle tavole degli italiani

Ammonterà a circa 100 milioni di euro l'aumento di spesa che colpirà le famiglie italiane in vista della Pasqua, quest'anno. A prevederlo il Codacons, che annuncia che il dato previsto è da riferirsi a "parità di consumi", che tradotto vuol dire semplicemente un aumento di spesa dovuto ai recenti rincari che hanno colpito l'Unione Europea in genere, in materia di materie prime ma anche di cibo e settore dell'agro-alimentare. Fanno eco alla principale associazione di categoria in difesa dei consumatori, gli altri enti e sindacati, non da ultimo la Coldiretti, preoccupati dall'impennata subita dai prezzi vista nell'ultimo mese, con indagini di mercato volte anche a studiare a fondo le cause di questa crisi. Tra i primi 10 prodotti alimentari maggiormente colpiti dai rincari la Coldiretti individua la carne di pollo (+8,4%), la frutta fresca (+8,1%), il pesce fresco (+7,6%) e i gelati (+6,2%).Tra i prezzi che maggiormente vedono registrati aumenti che colpiranno presumibilmente la Pasqua degli italiani abbiamo le farine, fondamentali per la preparazione dei noti dolci tipici della tradizione pasquale, il burro, che ha registrato un aumento del 17,4%, l'olio di semi, da molti usato per alcune preparazioni e per le fritture, in alternativa all'olio d'oliva, che registra un aumento del 23,3%, lo zucchero, che sale di 5,6% sul dato dell'anno scorso, la pasta, con un 13%, e verdura in genere, che sale del 17,8%.Si prospetta una Pasqua, quindi, ben salata per il cittadino italiano quest'anno, in barba alla tradizione che vuole che non manchino mai le colombe, le uova di ciocccolato e i tanti dolci tipici regionali.

