Maduro: L'Occidente è "in cerca di una guerra con la Russia" per porre fine al mondo multipolare

Maduro: L'Occidente è "in cerca di una guerra con la Russia" per porre fine al mondo multipolare

2022-04-09T11:20+0200

Il 62esimo presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha espresso così la sua opinione sugli eventi in corso in Ucraina, questo venerdì appena trascorso: Il presidente venezuelano ha anche descritto gli sforzi congiunti dei media occidentali come la "dittatura dell'informazione". La Russia ha lanciato la sua operazione militare in Ucraina il 24 febbraio per sostenere le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. I paesi occidentali hanno condannato fermamente l'operazione militare russa in Ucraina definendola un'invasione e imposto dure sanzioni a Mosca.Più voci si stanno sollevando da tutte le parti del mondo a sollevare alcuni dubbi sulla visuale "allineata" e sostenuta sulla crisi in corso da parte di Kiev e dei paesi occidentali, non da ultimo quella del presidente venezuelano.

