Lo strappo di Berlusconi con Putin: "deluso, pensavo fosse uomo di pace"

Berlusconi prende nettamente le distanze da Putin, dopo lunghi anni di un'amicizia mai nascosta nè dal Cavaliere nè dal presidente russo. 09.04.2022, Sputnik Italia

Nella convention di Forza Italia 'L'Italia del futuro', il presidente e fondatore del partito Silvio Berlusconi ha rotto il silenzio su Vladimir Putin, esprimendo tutta la sua delusione a seguito dell'avvio dell'operazione militare in Ucraina. Dalle parole del Cavaliere emerge sostanzialmente che il rapporto di amicizia di lunga data che li legava ormai non esiste più. Berlusconi ha condannato duramente ''l'aggressione'' russa nei confronti dell'Ucraina, rilevando al tempo stesso che la Russia si è allontanata definitivamente dall'Europa.Nel suo intervento Berlusconi ha sottolineato ancora di più la delusione e la rottura con Vladimir Putin, sostenendo a pieno la posizione del suo partito contro la Russia, in linea con gli alleati europei.Il Cavaliere ha parlato espressamente di "crimini di guerra" a Bucha.Tuttavia nella parte finale del suo intervento, Berlusconi ha auspicato il ritorno al dialogo dell'Occidente con la Russia, osservando tuttavia che dipende dal comportamento di Mosca.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

