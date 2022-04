https://it.sputniknews.com/20220409/le-azioni-delloccidente-in-ucraina-potrebbero-portare-a-un-confronto-militare-tra-usa-e-russia-15843770.html

Le azioni dell'Occidente in Ucraina potrebbero portare a un "confronto militare" tra Usa e Russia

Le azioni dell'Occidente in Ucraina potrebbero portare a un "confronto militare" tra Usa e Russia

Anatoly Antonov, ambasciatore per la Russia negli Usa, lancia pesanti accuse agli Stati Uniti, colpevoli a suo dire di appoggiare il regime di Kiev alimentando... 09.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-09T10:00+0200

2022-04-09T10:00+0200

2022-04-09T10:00+0200

russia

mosca

ucraina

usa

washington

mondo

geopolitica

sicurezza

ambasciatore

antonov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/786/33/7863388_0:239:2780:1803_1920x0_80_0_0_775a00dc2375913a033ec85c5379dfa8.jpg

L'alto diplomatico russo Anatoly Antonov chiarisce il ragionamento di Mosca alla base dell'operazione speciale iniziata il 24 febbraio, operazione volta a smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina."Nel bel mezzo della corsa dell'amministrazione Joe Biden, e degli alleati della NATO per sostenere le difese del regime di Kiev promettendo di inviare una maggior assistenza militare in Ucraina, tali aiuti hanno solo peggiorato la crisi in corso", ha dichiarato l'ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, e potrebbero potenzialmente portare ad un conflitto diretto tra USA e Russia."Le azioni dell'Occidente in Ucraina sono pericolose e potrebbero portare a un confronto militare tra Stati Uniti e Russia", ha affermato l'inviato."Avvertiamo che tali azioni sono pericolose e provocatorie in quanto sono dirette contro il nostro stato. Possono condurre gli Stati Uniti e la Federazione Russa sulla via del confronto militare diretto. Qualsiasi fornitura di armi e equipaggiamento militare dall'Occidente, eseguita da convogli di trasporto attraverso il territorio dell'Ucraina, è un obiettivo militare legittimo per le nostre forze armate", ha affermato Antonov."La pulizia etnica di Kiev, insieme al suo tentativo di aderire all'alleanza militare della NATO guidata dagli Stati Uniti, è stata tra i fattori trainanti che hanno spinto la Russia a iniziare la sua operazione speciale per smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina", ha affermato l'inviato di Mosca a Washington.Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina dopo che le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) hanno chiesto assistenza a causa degli attacchi incessanti subiti dalle forze di Kiev durante un'offensiva durata otto anni contro la popolazione prevalentemente di lingua russa nel Donbass. L'ambasciatore ha sottolineato che gli eventi iniziati il ​​24 febbraio hanno radici che risalgono a 8 anni fa, durante la rivolta di Euromaidan del 2014, quando un "sanguinoso colpo di stato istigato dall'Occidente" ha rovesciato il governo ucraino legittimamente eletto e "sono arrivate idee ultranazionaliste al potere a Kiev".Successivamente, politiche ostili come la rimozione del russo come lingua nazionale e la riabilitazione di figure nazionaliste ucraine come Stepan Bandera, che collaborò con la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale, avevano "messo radici in Ucraina sotto una amministrazione esterna".I nascenti movimenti indipendentisti creati dai residenti locali si sono rifiutati di accettare l'autorità dei nuovi leader politici, proclamando le Repubbliche popolari separatiste di Donetsk e Lugansk nella regione orientale del Donbass, con Kiev che ha inviato i militari per schiacciare la resistenza nella primavera del 2014.Nel febbraio 2015, i leader dell'Ucraina e di tre nazioni in qualità di garanti - Russia, Germania e Francia - si sono incontrati a Minsk, in Bielorussia, per firmare l'accordo di pace di Minsk, chiedendo un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle armi pesanti dalla prima linea, più elezioni locali nel Donbass e una riforma costituzionale a Kiev che garantisse ampia autonomia alle suddette Repubbliche.Tuttavia, secondo Antonov, la "frenesia nazionalista e i sentimenti revanscisti del regime di Kiev" hanno portato alla morte effettiva degli accordi di Minsk. Per conseguenza, l'Ucraina ha deciso di seguire "la via della rapida militarizzazione" con l'aiuto incanalato dall'estero.Pur violando il cessate il fuoco, il governo ucraino ha anche rifiutato di onorare la parte politica degli accordi di Minsk.Anatoly Antonov ha sostenuto nell'intervista che prima dell'operazione speciale della Russia, l'Ucraina aveva accumulato le sue forze in preparazione per un attacco agli stati separatisti nel Donbass."In questo contesto, la Russia non ha avuto altra scelta che riconoscere l'indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Quindi, in conformità con il Capitolo VII, Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, con l'autorizzazione del Consiglio della Federazione Russa e in esecuzione dei Trattati di amicizia e mutua assistenza con la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Lugansk, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha deciso di avviare un'operazione militare speciale".Il diplomatico ha respinto le ultime accuse ucraine secondo cui le forze russe sarebbero state responsabili di aver preso di mira i civili a Bucha, sottolineando che la Federazione Russa sta "prendendo le misure necessarie per preservare la vita e la sicurezza dei civili", riportando come dagli stessi social media diverse persone hanno esposto forti dubbi sull'autenticità dei filmati chiamati in causa.Le autorità di Kiev e i media occidentali hanno diffuso filmati, presumibilmente dalla città ucraina di Bucha vicino a Kiev, con i corpi di presunti morti che giacciono lungo una strada, sostenendo che si tratta di civili assassinati.Antonov ha anche valutato i rapporti sul fatto che il Pentagono fosse impegnato in attività di ricerca biologica potenzialmente illecite in Ucraina. Le forze russe hanno scoperto biolab operanti dagli Stati Uniti nel paese che svolgevano ricerche su patogeni pericolosi. Mentre Washington inizialmente ha cercato di negare la loro esistenza, in seguito ha confermato, sostenendo che le attività dei laboratori erano "insignificanti". L'ambasciatore ha infine accusato l'Occidente di "demonizzare" la Russia, la cui politica è "basata sul diritto di tutti i popoli che vivono oggi nel territorio ucraino di scegliere il proprio futuro". Riguardo ai vari round di colloqui che hanno avuto luogo tra Mosca e Kiev, Antonov ha affermato che la posizione di principio della Russia in merito alla risoluzione della crisi in corso include la richiesta di "considerazione incondizionata degli interessi di sicurezza della Russia, la smilitarizzazione e la denazificazione dello Stato ucraino, garantendo il suo status neutrale e non nucleare, nonché il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea e l'indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk".

russia

mosca

ucraina

usa

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, mosca, ucraina, usa, washington, mondo, geopolitica, sicurezza, ambasciatore, antonov