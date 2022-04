https://it.sputniknews.com/20220409/kiev-prepara-provocazioni-per-accusare-la-russia-di-uccisioni-di-massa-di-civili-ad-irpen-ucraina-15847728.html

Kiev prepara provocazioni per accusare la Russia di uccisioni di massa di civili ad Irpen, Ucraina

Le forze ucraine stanno preparando una operazione "ad hoc" volta ad accusare poi la Russia di aver compiuto l'ennesimo massacro di civili, questa volta nella... 09.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-09T10:15+0200

Il 24 febbraio, la Russia ha avviato un'operazione speciale per smilitarizzare e "denazificare" l'Ucraina, rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk per contrastare l'aggressione delle forze ucraine.Secondo dati confermati, Kiev sta preparando una provocazione per accusare la Russia di un presunto omicidio di massa di civili a Irpen, nella regione di Kiev, ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, il Magg. Gen. Igor Konashenkov.Konashenkov ha aggiunto che è stata organizzata una provocazione a Irpen per distribuire materiale video appositamente creati per essere distribuiti attraverso mass media occidentali.

