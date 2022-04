https://it.sputniknews.com/20220409/israele-operazione-antiterrorismo-a-jenin-un-morto-e-4-palestinesi-feriti-15849037.html

Israele: operazione antiterrorismo a Jenin, un morto e 4 palestinesi feriti

Israele: operazione antiterrorismo a Jenin, un morto e 4 palestinesi feriti

Si registrano, inoltre, violenti scontri per le strade della roccaforte palestinese. 09.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-09T15:35+0200

2022-04-09T15:35+0200

2022-04-09T15:35+0200

israele

lotta al terrorismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/413/73/4137338_0:48:3473:2002_1920x0_80_0_0_6eb96f28703437b9e5cd1557396b73ff.jpg

Pesante scontro a fuoco a Jenin nel corso di un'operazione antiterrorismo dell'esercito israeliano, ucciso un palestinese che secondo fonti di Middle East Monitor sarebbe un miliziano della Jihad Islamica ci sarebbero, inoltre, sicuramente almeno altri 10 feriti.L'operazione dell'esercito israeliano sarebbe stata condotta al fine di arrestare gli uomini vicini al terrorista che giovedi', in un bar di Tel Aviv, ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 14.Su Telegram l'esercito israeliano ha dichiarato che: "Assalitori armati stanno sparando contro le truppe dell'Idf e della polizia di frontiera che conducono attività antiterrorismo nel campo profughi di Jenin e nella città di Jenin, mettendo in pericolo le loro vite. In risposta, le truppe sparano verso gli assalitori armati".

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israele, lotta al terrorismo