Il Giappone rimuove il battaglione neonazista Azov dalla sua lista delle organizzazioni estremiste

Il servizio di sicurezza giapponese ha escluso il battaglione l'ultranazionalista ucraino Azov dalla sua "Guida al terrorismo internazionale 2021". Secondo... 09.04.2022, Sputnik Italia

Il servizio di sicurezza spiega che il documento in questione è una raccolta di informazioni dai media giapponesi e stranieri, nonché da rapporti di istituti di ricerca indipendenti, e quindi non rappresenta il punto di vista dell'organizzazione. L'agenzia conclude di aver dunque deciso di eliminare il battaglione Azov per evitare malintesi.L'unità speciale Azov della Guardia nazionale ucraina è stata fondata nel 2014, dopo il colpo di stato contro il governo di Victor Yanukovich. Inizialmente è stato formato come un gruppo paramilitare, composto da volontari neonazisti, per reprimere le proteste filo-russe nell'est del paese che non aveva accettato il recente colpo di stato.Il suo stemma ufficiale è costituito dal simbolo araldico tedesco Wolfsangel, originariamente utilizzato dal Partito Nazista e successivamente da alcune divisioni delle Waffen-SS, e sul suo sfondo un Sole nero, altro simbolo legato alla mistica nazista.Il suo comandante, Andriy Biletsky (alias il Fuhrer Bianco), è un radicale di destra e co-fondatore del movimento dell'Assemblea Social-Nazionale, nome con una chiara allusione al nazionalsocialismo tedesco, caratterizante il partito nazista. Oggi questo gruppo fa parte della Guardia Nazionale dell'Ucraina, la forza di riserva delle Forze armate del Paese, sotto la diretta giurisdizione del Ministero dell'Interno, e quindi questo consente loro di avere in dotazione armi e di usufruire di un addestramento militare.

