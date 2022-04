Germania, ministro Difesa ammette: raggiunto il limite per forniture di armi a Kiev

"Devo essere onesta, relativamente alle consegne dalle riserve della Bundeswehr siamo ormai al limite. Del resto, le truppe devono rimanere in grado di garantire la difesa del Paese e degli alleati. Tuttavia, questo non significa che non possiamo fare qualcosa di più per l'Ucraina. Pertanto, abbiamo inoltre specificato cosa esattamente le imprese della difesa possono fornire direttamente", ha detto Lambrecht in un'intervista al quotidiano Augsburger Allgemeine.