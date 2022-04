L'interazione della Federazione Russa e degli Stati Uniti sul programma spaziale civile non si fermerà a seguito degli eventi in Ucraina, ha affermato il... 09.04.2022, Sputnik Italia

Direttore Nasa: cooperazione tra Usa e Russia sul programma spaziale civile va avanti

L'interazione della Federazione Russa e degli Stati Uniti sul programma spaziale civile non si fermerà a seguito degli eventi in Ucraina, ha affermato il direttore della Nasa Bill Nelson in un'intervista alla CNN.