https://it.sputniknews.com/20220408/un-boss-della-yakuza-arrestato-a-new-york-pianificava-scambio-droga-missili-con-ribelli-di-myanmar-15836916.html

Un boss della yakuza arrestato a New York: pianificava scambio droga-missili con ribelli di Myanmar

Un boss della yakuza arrestato a New York: pianificava scambio droga-missili con ribelli di Myanmar

Un boss di alto rango della Yakuza e tre soci sono stati arrestati martedì a Manhattan a seguito di un'indagine durata tre anni svolta in diverse parti del... 08.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-08T08:00+0200

2022-04-08T08:00+0200

2022-04-08T08:00+0200

mondo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/15836893_0:0:787:443_1920x0_80_0_0_4452e4d066bfafa8ff1a00e98cfdfb61.png

I quattro uomini sono accusati di reati relativi a traffico internazionale di droga e armi che includeva un piano per uno scambio di grandi quantità di eroina e metanfetamina con armi che si potrebbero usare in una guerra.Takeshi Ebisawa, un boss della Yakuza di 57 anni, si stava godendo la cena ad un steakhouse a Manhattan quando un'indagine di tre anni eseguita dalla Drug Enforcement Administration (DEA, Organo per l'applicazione delle politiche sulle droghe statunitense) è giunta al termine, portando all'arresto dell'uomo.Ebisawa, insieme ai suoi complici, rischia l'ergastolo a causa di due conteggi di cospirazione per importazione di stupefacenti, cospirazione per possedere armi da fuoco, comprese mitragliatrici e dispositivi distruttivi, cospirazione per acquisire, trasferire e possedere missili terra-aria, e riciclaggio di denaro.La DEA, mediante un informatore, ha organizzato una serie di incontri e accordi con Ebisawa a partire dal 2019. Ebisawa e un altro boss della Yakuza chiamato "Sampo" in Thailandia avevano l'intenzione di consegnare all'esercito dello Stato Wa in Myanmar e le Tigri Tamil in Sri Lanka armi da guerra. Tra l'altro, lo Stato Wa era disposto a pagare le proprie armi con eroina e metanfetamina.Nel febbraio del 2021, un altro informatore della DEA, insieme a due agenti sotto copertura della polizia nazionale danese, avrebbe infine mostrato a Ebisawa un assortimento di armi in un magazzino di Copenaghen.Da quel momento Ebisawa avrebbe lavorato per finalizzare gli accordi con i suoi acquirenti. Alla fine ha negoziato ulteriori accordi con l'esercito dello Stato Shan e la Karen National Union (KNU) in Myanmar per armi per un valore di 40 milioni di dollari.L'accordo avrebbe incluso 500 chilogrammi di metanfetamina e 500 chilogrammi di eroina inviati a New York in cambio di armi.I gruppi a cui la Yakuza stava tentando di fornire armi sono gruppi di ribelli, forze di guerriglia e partiti militari semiautonomi. La Yakuza è un'organizzazione criminale internazionale nata in Giappone. Secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, l'organizzazione, che rispetta il codice dei samurai di "sangue, onore e obbedienza", controlla il gioco d'azzardo, la prostituzione, la droga, lo strozzinaggio, il contrabbando di armi e il racket di estorsioni del Giappone. La loro influenza si estende all'edilizia, all'intrattenimento e alla politica giapponesi. Il gruppo criminale è penetrato negli Stati Uniti, con una presenza a Honolulu, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas e New York City.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa