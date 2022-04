Nell'ambito delle sanzioni personali imposte contro individui e organizzazioni in Russia e Bielorussia, l'UE ha congelato beni russi e bielorussi per un valore... 08.04.2022, Sputnik Italia

UE congela beni russi e bielorussi per quasi 30 mld euro

© Sputnik . Alexey Vitvitsky Vai alla galleria fotografica Bandiera Ue © Sputnik . Alexey Vitvitsky / Vai alla galleria fotografica

Seguici su

Nell'ambito delle sanzioni personali imposte contro individui e organizzazioni in Russia e Bielorussia, l'UE ha congelato beni russi e bielorussi per un valore di quasi 30 miliardi di euro e ha bloccato transazioni per 196 miliardi, ha fatto sapere la Commissione Europea in una nota.