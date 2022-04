https://it.sputniknews.com/20220408/slovacchia-ricevera-il-quarto-complesso-patriot-15841619.html

Slovacchia riceverà il quarto complesso Patriot

Slovacchia riceverà il quarto complesso Patriot

Nella prossima settimana la Slovacchia riceverà il quarto complesso del sistema di difesa aerea Patriot, che sarà fornito dagli Stati Uniti, ha dichiarato... 08.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-08T18:56+0200

2022-04-08T18:56+0200

2022-04-08T18:56+0200

la situazione in ucraina

difesa

slovacchia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/41/43/414301_0:0:3326:1872_1920x0_80_0_0_56953510e377278f6c108f65eefabcbf.jpg

Oggi pomeriggio primo ministro slovacco Eduard Heger ha annunciato che nei giorni scorsi il sistema di difesa aerea S-300 è stato donato dalla repubblica all'Ucraina.A marzo in Slovacchia sono arrivati i sistemi di difesa aerea Patriot. Il ministro della Difesa Jaroslav Nagy ha dichiarato che il complesso sarà temporaneamente schierato presso la base aerea di Sliac. Il ministero della Difesa slovacco aveva affermato che il suo paese sarebbe pronto ad inviare i sistemi di difesa aerea S-300 in Ucraina ma solo dopo aver ricevuto dagli Stati Uniti o da altri alleati della NATO dei sostituti adeguati.Il contingente Nato, schierato in Slovacchia per rafforzare il fianco orientale dell'alleanza, sarà composto da 700 soldati tedeschi, 600 dalla Repubblica Ceca, 400 dagli Stati Uniti, 200 dai Paesi Bassi, 100 ciascuno da Polonia e Slovenia.

slovacchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, slovacchia