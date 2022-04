https://it.sputniknews.com/20220408/servizio-di-sicurezza-ucraino-coinvolti-in-laboratori-per-la-produzione-di-droga-in-russia-15836505.html

Servizio di Sicurezza ucraino coinvolti in laboratori per la produzione di droga in Russia

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina (SSU) ha gestito laboratori di droga illeciti in Russia, gestiti da persone che hanno superato un test del poligrafo... 08.04.2022, Sputnik Italia

Secondo Alexander P., un cittadino ucraino responsabile della creazione di uno di questi laboratori nella regione di Mosca e detenuto dal 2020, un familiare ufficiale della SSU gli ha suggerito di andare in Russia e di entrare nel traffico della droga.Prima di partire, Alexander ha dovuto fare un test della macchina della verità, per determinare se fosse adatto o meno al lavoro."Almeno diverse dozzine di persone sono partite durante il mio soggiorno. Durante il test del poligrafo, erano interessati a domande del tipo se avrei potuto rubare il denaro e se avessi contatti con le forze dell'ordine", ha detto Alexander.In seguito, gli è stato quindi fornito un telefono speciale per i contatti con i sorveglianti ed è stato inviato a Mosca, dove si è messo in contatto con molti altri cittadini ucraini. Dopo di che, insieme ai suoi nuovi compagni, ha ricevuto le prime istruzioni.Gli è stato ordinato di affittare una casa nella regione di Mosca, quindi di acquistare un'auto e attrezzature chimiche con i soldi ricevuti tramite carte di credito registrate con nomi falsi.Questo resoconto è corroborato da un altro membro del giro della droga ucraino, Alexander Z., il cui ruolo era quello di procurare le sostanze chimiche per la produzione degli stupefacenti. Secondo questi, ogni membro ha ricevuto una copertura prima di andare in Russia.Questi ha ricordato che l'uomo a capo del loro gruppo gli aveva detto che gli era stato offerto il lavoro da alcuni ufficiali della SSU.

