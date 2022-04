https://it.sputniknews.com/20220408/scoperto-luogo-da-dove-forze-ucraine-hanno-bombardato-con-missile-tochka-u-stazione-di-kramatorsk-15841109.html

Scoperto luogo da dove forze ucraine hanno bombardato con missile Tochka-U stazione di Kramatorsk

Scoperto luogo da dove forze ucraine hanno bombardato con missile Tochka-U stazione di Kramatorsk

Il ministero della Difesa ha accusato le forze armate ucraine di aver attaccato Kramatorsk dal villaggio di Dobropolye. 08.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-08T19:29+0200

2022-04-08T19:29+0200

2022-04-08T19:29+0200

la situazione in ucraina

russia

ministero della difesa della federazione russa

ucraina

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/15838861_19:0:1182:654_1920x0_80_0_0_8d45f306e429b02bedd92081474af879.jpg

Le truppe ucraine di stanza vicino alla città di Dobropolye hanno bombardato con il sistema missilistico tattico Tochka-U la città di Kramatorsk, ha affermato il ministero della Difesa russo. Al ministero della Difesa russo hanno aggiunto che "lo scopo dell'attacco del regime di Kiev alla stazione ferroviaria di Kramatorsk era quello di interrompere l'esodo di massa dei residenti dalla città per usarli come "scudo umano" per difendere le loro posizioni. Circa 30 persone sono rimaste uccise nell'attacco missilistico delle forze armate ucraine, circa 100 sono stati i feriti. Come sottolineato da Eduard Basurin, rappresentante della Milizia popolare della DPR (Repubblica Popolare di Donetsk), il missile tattico "Tochka-U" non è in dotazione agli eserciti di Russia, DPR e LPR (Repubblica Popolare di Lugansk). In precedenza, le truppe ucraine hanno utilizzato lo stesso complesso durante il bombardamento di Donetsk all'inizio di marzo. 17 persone erano morte e altre 36 erano rimaste ferite.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

https://it.sputniknews.com/20220408/kramatorsk-min-difesa-russia-missili-tochka-u-usati-solo-dai-militari-ucraini-15839474.html

russia

ucraina

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ministero della difesa della federazione russa, ucraina, donbass