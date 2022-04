https://it.sputniknews.com/20220408/salvini-oggi-a-palermo-nuova-udienza-del-processo-open-arms--15837508.html

Salvini, oggi a Palermo nuova udienza del processo Open Arms

Iniziera' alle ore 9:30 nell'aula Bunker del carcere dell’Ucciardone di Palermo la nuova udienza del processo Open Arms che vede imputato il leader della Lega... 08.04.2022, Sputnik Italia

La nuova udienza del processo Open Arms a carico di Matteo Salvini, che si svolgera' oggi nell'aula Bunker del carcere dell’Ucciardone di Palermo, servira' a verificare le condizioni fisiche e psicologiche dei naufraghi a bordo, nonche' le condizioni igienico-sanitarie della nave dopo 20 giorni di attesa in mare, e le varie fasi sia operative che giuridiche che hanno caratterizato la missione di salvataggio dell'imbarcazione, e' quanto fa sapere la Ong spagnola a capo dell'Open Arms ripresa da Adnkronos.I fatti risalgono all’agosto del 2019, quando la nave spagnola Open Arms attese al largo dell'isola di Lampedusa diversi giorni, con oltre 160 persone a bordo, prima di poter attraccare in un porto sicuro.Previste per oggi le testimonianza di: Marc Reig Creus, comandante della Open Arms, Dario Caputo, l'ex prefetto di Agrigento, Rosa Maria Iraci, Questore di Agrigento, Vincenzo Asaro, il direttore sanitario dell’Ospedale di Licata, Cristina Camilleri, responsabile del dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Agrigento, Alessandro Dibenedetto, psicologo di Emergency Onlus ed infine Katia Valeria Di Natale, medico presso lo Staff Cisom.

